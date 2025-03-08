Beşiktaş'ta Gaziantep FK hazırlığı!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.