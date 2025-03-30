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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Göztepe hazırlığı başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Göztepe hazırlığı başladı

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:03
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        Beşiktaş'ta Göztepe hazırlığı başladı!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında ağırlayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

        Diğer oyuncuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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