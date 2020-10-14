İkiz villa gerilimi 0:00 / 0:00

Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay Levazım Yeni Bahar Sokak'taki ikiz villada meydana geldi. Gazeteci yazar Selahattin Duman, YEZ Holding'in bulunduğu binanın yarı hissesine sahipti.

SİLAHLI KAVGANIN NEDENİ İKİZ VİLLALAR

Sabah, Vatan ve bir çok gazetede çeşitli dönemlerde köşe yazarlığı yapan ve nüktedan üslubuyla kaleme aldığı yazılarla bilinen Selahattin Duman, iddiaya göre holdingin yönetim kurulu başkanı olan Engin Musaoğlu ile sorun yaşıyordu. İkili arasındaki sorunun kaynağı, değeri oldukça yüksek olan Zorlu Alışveriş Merkezi'nin hemen arkasında yer alan ikiz villaydı. Engin Musaoğlu, siyaset ve ticarette köklü bir aile geleneğine sahip bir isimdi. Ailesinden bir çok siyasetçi de bulunan işadamı; Musaoğlu aşiretinin önde gelen isimlerinden biriydi.

KANLI BULUŞMA

Eski köşe yazarı Selahattin Duman, bir süre önce önce şirketteki hisselerini satmak istedi. Ancak Engin Musaoğlu hisselerin başkasına satılmasını istemiyordu. Bunun üzerine Duman, holdingin yönetim kurulu başkanı Musaoğlu'na hisseleri satın almasını teklif etti. Ancak Engin Musaoğlu ile arasında anlaşmazlık yaşandı. Zamanla husumete dönüşen olayın çözümü için Engin Musaoğlu ve Selahattin Duman'ın avukatı İbrahim Sapan buluştu.

Avukat İbrahim Sapan, ünlü bir alışveriş merkezinde dünyaca ünlü bir saat markasının mağazasını işletiyordu. Avukat kimliğinin yanı sıra işletmeci ve işadamı kimliğine de sahipti. İşadamı Engin Musaoğlu ile avukat İbrahim Sapan, Levent'teki gerilim konusu olan villada buluştu. Görüşme sırasında gerginlik yaşandı. Avukat İbrahim Sapan silahını çıkarıp ateşledi. Silahtan çıkan mermi Engin Musaoğlu'nun şoförü Kutlu Muhammet O.'nun ayağına isabet etti. Silah sesleri üzerine kısa sürede polis ve ambulans olay yerine geldi. İbrahim Sapan olay yerinden aracıyla kaçtı. Şoför Kutlu Muhammed O., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SELAHATTİN DUMAN İFADE VERECEK

Avukat İbrahim Sapan ruhsatlı silahıyla saatler sonra Beşiktaş'ta polis merkezine giderek teslim oldu. Polisteki ilk ifadesinde "Gerilim artınca şoför beni itti, itiş kakış sırasında kendimi korumak için yere doğru ateş ettim. Kimseyi hedef almadım" dedi. Olayla ilgili işadamı Musaoğlu'nun ifadesini alan polisin Selahattin Duman'ın da ifadesine başvuracağı belirtildi.