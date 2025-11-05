Beşiktaş'ta kongre yapısı tartışılıyor!

Beşiktaş'ın 2 Kasım'da gerçekleştirilen Mali ve İdari Genel Kurul'un ardından tartışmalar devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı, önce kurul başkanları sonra da yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirirken sert açıklamalar yaptı.

Adalı, "Bu iş bir tesadüf değil, ciddi planlanmış bir organizasyon. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projesinde gözleri var. Hedef Beşiktaş değil Beşiktaş'ın imkanları. Buna asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Uzun uğraşlar sonunda sayıma geçilirken, salona çok sayıda takviye emniyet güçlerinin geldiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tartışmalar ve bir türlü alınamayan düzen sonrası ibra etmeyenlerin bir tarafa, ibra edenlerin bir tarafa toplanması istendi. Yapılan sayımda 'hayır' diyenler 332 kişi olarak sayıldı. Serdal Adalı'nın 11 Mayıs ile 31 Mayıs arasını kapsayan 20 günlük dönemi idari ve mali yönden 332 hayır oyuna karşılık 354 oyla ibra edildi.

Sonrasında mevcut başkan Serdal Adalı'nın ilk dönemi oy çokluğu ile ibra edilirken ikinci dönemi için yapılan oylamada ise yeniden sayıma gidildi ve yoğun tartışmalar yaşandı.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi günü yapılan genel kurulda eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl geçici ihracı onaylanırken başkanlık dönemi de idari ve maçli açıdan ibra edilmemişti.

Ancak kritik mali genel kurula sadece bin 850 üye katıldı. Katılım oranı, oy kullanma hakkına sahip olanlara göre bakınca sadece %4.8 oldu.

SADECE 686 KİŞİ İBRAYI OYLADI

Başkan Adalı'nın ikinci dönem ibrasında ise bu rakamın daha da azaldığı görüldü. Salonda toplam 686 oy kullanılırken yapılan sayımın ardından 354 kişi ibra etti, 332 kişi ise ibra etmeyen tarafta aldı. İbra için oy verenlerin toplam oranı ise sadece %1.8 oldu.

Hemen ardından 2026 bütçesi itirazların sürdüğü esnada reddedilirken sonrasında yapılan revize ise yaklaşık 10-20 civarında kişinin onayıyla kabul edildi.

Böyle önemli bir oylamada katılımın bu kadar düşük olması geçtiğimiz kongrelerde olduğu gibi bir kez daha çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Bir yandan üyelerin ilgisizliği eleştirilirken diğer yandan dijital oy kullanma gibi öneriler de yeniden gündeme getirildi.