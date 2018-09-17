Beşiktaş'ta mazbata töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Vodafone Park'ta yapılan törende Fikret Orman, mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'ten aldı.

Yeni yöneticilerden Serdal Adalı'nın mazbatasını ise olağanüstü seçimli genel kurul divan başkanı Şener Yurdakul verdi.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları sunuldu. Törenin ardından Orman, yöneticiler ve divan kurulu başkanı Yamantürk, üstünde Beşiktaş logosunun yer aldığı pastayı kesti.

Kısa bir açıklamada bulunan Orman, "Bizim mazbata töreninde aslında pasta töreni yok. Kızım göndermiş bana. Hep beraber yiyelim, tatlı başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.

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