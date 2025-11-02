Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Rafa Silva'nın pozisyonu VAR'dan kırmızı olabilir!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, mücadelenin açıklamalarda bulundu.

"RAFA'NIN HAREKETİ VAR'DAN KIRMIZI OLABİLECEK POZİSYON"

Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu.