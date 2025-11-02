Beşiktaş'ta Murat Kaytaz: Rafa Silva'nın pozisyonu VAR'dan kırmızı olabilir!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz, mücadelenin açıklamalarda bulundu.
"25 DAKİKA PLANLARIMIZ TUTTU"
Biz hafta boyunca planladığımız, taktik antrenmanlarda uyguladığımız, Sergen Yalçın'ın istediği oyunu uygulamaya çalıştık. Baskılı bir oyun planlamıştık. 25 dakikada iyi yaptık. 2-0 skoru bulduk. Hocamız derbi maç atmosferini çok iyi anlattı oyunculara. Kartlara çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. 25 dakika planlarımız tuttu.
"RAFA'NIN HAREKETİ VAR'DAN KIRMIZI OLABİLECEK POZİSYON"
Kırmızı karttan bir önce Rafa Silva'ya yapılan hareket var. Belki VAR'dan kırmızı olabilecek bir pozisyon. 2-0 olunca oyuncularımızda, bir telaş var, panik var. Geldiğimizden beri bunu kırmaya çalışıyoruz. Gol atınca bile koruma içgüdüsüyle panik yapabiliyorlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçını iyi analiz ettik. İkinci bölgede bekleyen takımlara karşı büyük sıkıntı yaşıyorlar. İkinci yarı bunu planladık, bu da tuttu.
"ELİMİZDEN GELENİN FAZLASINI YAPIYORUZ"
Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Taraftarımıza da teşekkürler. Elimizden geldiğinden fazlasını yapıyoruz. Ancak biraz hakem arkadaşlar da biraz daha dikkatli olmalı. Sergen Hoca'yı oyundan attılar. Doğru karar, sahaya girdiği için. Tedesco da sahaya girdi. Atmadılar. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Oyuncularımıza teşekkürler. Düzelteceğiz inşallah.