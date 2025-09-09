Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ta Taylan Bulut müjdesi: Yerli statüsünde sayılacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Taylan Bulut müjdesi: Yerli statüsünde sayılacak!

        Taylan Bulut'un Türk statüsünde oynaması için gerekli prosedürler tamamlandı. Genç oyuncu yerli statüsünde sayılacak.

        Giriş: 09.09.2025 - 14:53 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:53
        Beşiktaş'ta Taylan Bulut müjdesi!
        Beşiktaş’ta bir süredir Taylan Bulut’un lisans ve yerli statüsü konusunda yaşanan sıkıntı sona erdi.

        Taylan Bulut'un Türk statüsünde oynaması için gerekli prosedürler tamamlandı.

        YERLİ KONTENJANINDAN FAYDALANACAK

        Genç futbolcu artık yerli kontenjanından forma giyebilecek.

