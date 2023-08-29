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        Haberler Gündem Trafik Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

        Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

        İstanbul Beşiktaş'ta, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:20 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:20
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        Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
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        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolunda denetim noktası oluşturdu.

        Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.

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        #istanbul haberleri
        #beşiktaş
        #trafik denetim
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