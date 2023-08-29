Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
İstanbul Beşiktaş'ta, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimde yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Barbaros Bulvarı Akmerkez yolunda denetim noktası oluşturdu.
Yaya geçidini kullananlara geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi. Denetimde yayalara yol vermeyen 3 sürücüye 5 bin 937 lira ceza kesildi.