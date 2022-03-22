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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Yeni teknik direktör kim olacak
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Beşiktaş'ta yeni hoca için bir zirve daha!

Beşiktaş'ta dün yapılan teknik direktör zirvesinden sonuç çıkmadı. Başkan Çebi ve kurmayları, bugün yeniden bir araya gelip son kararını verecek

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Yeni teknik direktör kim olacak

Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Önder Karaveli eleştiri oklarının hedefi haline gelirken yeni hoca için arayışlar da hız kazandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, dün Vodafone Park'ta adayları masaya yatırırken kritik zirvede sonuç çıkmadı ve karar bugünkü toplantıya kaldı.

ISMAEL HAMLESİ GELMİŞTİ

Yurt dışından isimlerle temaslarda bulunan sportif direktör Ceyhun Kazancı, son olarak West Bromwich'i çalıştıran Valerien Ismael ile anlaşma noktasına geldi. Fransız hoca ile büyük ölçüde el sıkışan Kazancı, son noktayı koymak için başkan Çebi'nin onayını bekliyor.

Siyah-beyazlılarda yabancı alternatifler arasında Daniel Farke ve Andriy Shevchenko isimleri de yer alıyor.

ÜZÜLMEZ DE GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta yeni sezon için dün yapılan görüşmelerde İbrahim Üzülmez ismi de değerlendirildi. Üzülmez'in tercih edilmesi halinde 8 haftalık süreci tamamladıktan sonra yeni sezonda Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı ifade ediliyor.

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