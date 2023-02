Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

"EN ÇOK BEŞİKTAŞ'I SEVDİM"

Beşiktaş bana Türkiye'ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu. Büyük şükranlarımı sunuyorum ve saygı duyuyorum bu kulübe. Erdal Torunoğulları'na da beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı. Kariyerimin son adımı Beşiktaş olur, burada bitiririm diye düşünüyordum. Ama bazen istediğiniz şekilde ilerlemiyor her şey. Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ceyhun Kazancı ve Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman çok inandılar. Umuyorum onlarla birlikte çok daha parlak günler görürler. Beşiktaş'ın daha iyi günleri olması için her zaman desteğimi vereceğim. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız.