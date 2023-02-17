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Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla Türkiye'ye veda etti. Beşiktaş ve Türkiye'de yaşadığı günler hakkında duygu dolu açıklamalarda bulunan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ise özür diledi. İşte Josef'in veda sözleri...

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  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    Beşiktaş'tan ayrılan ve Çin Ligi'ne transfer olan Josef de Souza, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'ye veda etti. Beşiktaş günleri, deprem, Fenerbahçe dönemi ve daha birçok konu hakkında konuşan Brezilyalı yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    Maalesef Türkiye çok yıkıcı bir olay yaşadı. Bütün dünya gözünü buraya çevirmiş durumda. Türk halkı yaşadığı en büyük trajediyi yaşadı belki de. Ben de o bölgeye gittiğim ve onlara biraz olsun destek olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Bu olaydan sonra niye Mersin, Adana ve Hatay'ı tercih ettim onu anlatayım. Başkalarının acısını hissetmek önemlidir. Herkes oraya gidemez. Yakın olduğum için onlara destek verme zorunluluğunda olduğumu hissettim. Orada 30 saniyeliğine de olsa o insanların bir anlık mutlu olduğunu görmek benim için gerçekten önemliydi.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "HER ZAMAN BİR KIZ ÇOCUĞU EVLAT EDİNMEK İSTEMİŞİMDİR""

    Kalbimi acıtan birçok hikayeye tanık oldum. Gerçekten kalbime dokundu insanların bu durumu. Ben depremde yakınlarını kaybetmiş insanlara destek vermek istedim. Orada bir söz verdim. Onlara destek olmaya devam edeceğim. Belki bir yıl sonra herkes unutacak ama o çocuklar bu acıyı hiç unutmayacak. Türkiye'de olmadığım dönemde de başları dik yürümeleri için elimden geleni yapacağım. Çok zor bir dönem. İnsanlar bana şunu çok sordu, 'Neden kendi banka hesabın üzerinden yardım topluyorsun?'. Bunu yaptım çünkü orada gidip, birebir dokunduğum çocuklara yardım gitsin istedim. Büyük bir kriz dönemi yaşanıyor. Kriz dönemlerinde kesinlikle yardım etmemek illegaldir. Her zaman bir kız çocuğu evlat edinmek istemişimdir. Türkiye'de devam edebilirsem bunu yapabileceğimi öğrendim. Türkiye'de olamadığım için bu süreci başlatamıyoruz. Ama ayrılsam da o çocukların daha iyi bir hayat yaşaması için elimden geleni yapacağım.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "EN ÇOK BEŞİKTAŞ'I SEVDİM"

    Beşiktaş bana Türkiye'ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu. Büyük şükranlarımı sunuyorum ve saygı duyuyorum bu kulübe. Erdal Torunoğulları'na da beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı. Kariyerimin son adımı Beşiktaş olur, burada bitiririm diye düşünüyordum. Ama bazen istediğiniz şekilde ilerlemiyor her şey. Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ceyhun Kazancı ve Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman çok inandılar. Umuyorum onlarla birlikte çok daha parlak günler görürler. Beşiktaş'ın daha iyi günleri olması için her zaman desteğimi vereceğim. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "PERFORMANSIM SAKATLIĞIM YÜZÜNDEN DÜŞTÜ"

    Bir diz ameliyatı geçirdim. Toparlanması çok kolay olmayan bir sakatlıktı. Ankaragücü maçından önce daha güçsüz takımlarla oynuyorduk. Ankaragücü maçından sonra ise daha zor olduğunu düşündüğümüz maçlar geliyordu karşımıza. Bunlar; Fenerbahçe, Başakşehir gibi... Daha kötüsü ise Ankaragücü maçından sonra genel olarak takımın performansı düştü. Herkesin yaşadığı sıkıntılı günler olabilir. Ben bunun tamamen sakatlığımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha tekrar etmemde fayda var. Ankaragücü maçından sonra mental olarak düşmedim. Ben gayet normal bir insanım. Her insanda olduğu gibi benim de performansım bundan dolayı düştü.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "AZİZ YILDIRIM VE VITOR PEREIRA'YA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Fenerbahçe bana Türkiye'nin kapılarını açan ilk kulüp oldu. Ben Beşiktaşlıların sevdiği Souza isem burada Fenerbahçe'nin büyük payı var. Beni getiren Aziz Yıldırım ve Vitor Pereira'ya ayrıca teşekkür ediyorum. 'Madem ki sen Fenerbahçe'yi çok seviyordun neden o golü hırsla kutladın?' diye soruyorlar. Birçok insan beni karaktersiz olarak tanımladı o olaydan sonra. Benim için karaktersiz insan, hile yapan, hırsızlık yapan insandır. Bir futbolcu gol attığında seviniyorsa bu karaktersizlik değildir. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum ama bana destek veren, benim maaşımı veren Beşiktaş'tı. Bir de ben defansif orta sahayım. Çok fazla gol atamadığım için sevinmem normal. Ayrıca, bir derbide 2 gol de atıyorsam duygularımı kimse kontrol edemez. Eğer Fenerbahçe olarak bana çok kızdıysanız veya hala kızgınsanız size kusura bakmayın demekten başka yapabileceğim bir şey yok. Ben duygularımı bu şekilde dışarıya yansıtıyorum. Karakterim böyle. Souza'dan nefret etmenizi istemiyorum. Sizi üzdüysem özür diliyorum.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "ALİ KOÇ VE AİLESİNE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

    Sayın Ali Koç'tan da özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. 2 kez aynı ortamda denk geldik, selamlaşmadı benimle. Türkiye'den kimseyle dargın olarak ayrılmak istemiyorum. Hem ailesi hem kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisinden de özür diliyorum. 
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "TÜRKİYE'YE GERİ DÖNME PLANIM VAR"

    Menajer olarak mı, sportif direktör olarak mı, hoca olarak mı bilmiyorum ama Türkiye'ye ciddi ciddi dönme planım var. Souza buradan ayrılıyor, burayı unutacak diye düşünmeyin.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "İÇİM ACIYOR"

    Türkiye'de aldığım en önemli ders şuydu; evimde çalışan bir bahçıvan var. O insanların buradan ayrılacağımı söylediğimde gözyaşlarının aktığını gördüm. Onların bu gözyaşlarını gördüğüm için içim acıyor. Ben ünlü bir insanım ve finansal imkanlarım da var ama kendimi hiçbir zaman bu şekilde görmedim. İnsanlar bazen beni yargılıyorlar. Herkes gibi bir insanım ben. O insanlar maaşlarını alamayacakları için değil, benim ailemin gösterdiği sevgiyi başka birinden görmedikleri için ağladılar. Benim annem ve anneannem de başkalarının yanında çalıştılar daha önce ve biliyorum ki onlara çok kötü davrandılar. Ben kendime bir söz verdim eğer bir gün param olursa çalışanlara çok iyi davranacağım diye.
  • Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza'dan veda sözleri: Ali Koç'tan özür dilerim

    "BU ÜLKEYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

    Herkesin bana verdiği sevgi için herkese teşekkür ediyorum. Bu sevginin karşılığını depremzedelerin yanına giderek vermeye çalıştım. Benim yaptığım bu şeyler, sizin bana yaptıklarınızın yanında hiçbir şey değil. Türkiye bana çok şey kattı. Brezilya'nın bana vermediği şeyleri verdi. Ben bu ülkeyi desteklemeye devam edeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde iyi olmaktan, iyiyi yapmaktan vazgeçmeyin. Hiçbir zaman iyiyi, doğruyu yapmaktan vazgeçmeyin. Çünkü tanrı iyilerin her zaman yanındadır. Pazar günü Brezilya'ya gidiyorum. Mutlaka tekrar bu ülkeye döneceğim.

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