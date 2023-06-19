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Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken hücum hattı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sol kanada Ekambi, forvete ise Halil Dervişoğlu için harekete geçti

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  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi.

     
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu bölge için iki ismi gündemine aldı.

     
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Kartal, sol kanat için geçen sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Lyon'da bulunan Karl Toko Ekambi için temaslara başladı. 
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    1 yıllık sözleşmesi kalan Ekambi'nin Fransız ekibinde yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. 
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Siyah-beyazlılar, bu durumu avantaja çevirip uygun bir bonservisle 30 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmayı hedefliyor.
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'ın da milli takımdan arkadaşı olan Ekambi için devrede olduğu öğrenilirken transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    HALİL İÇİN GÖZLER BRENTFORD'DA

    Beşiktaş'ın forvet için ise hedefi yerli bir golcüyü kadroya katabilmek.
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için görüşmelere başladı. 
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    1 yıl sözleşmesi kalan milli oyuncu ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi ile de pazarlıklarını sıklaştırdı.
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

    Brentford bonservis talep ederken Beşiktaş bu transferi uygun şartlarda bitirmeyi amaçlıyor.
  • Beşiktaş'tan hücum harekatı! Ekambi ve Halil Dervişoğlu...

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