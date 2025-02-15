Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni sözleşme!
Beşiktaş, 17 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Giriş: 15.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:19
Beşiktaş, gelecek vadeden genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile nikah tazeledi.
Siyah-beyazlılar, sözleşmesi 2027 yılında bitecek 17 yaşındaki santrforun mukavelesini 2028 yılına kadar uzattı.
Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta görev yapan Mustafa, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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