Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (4 Ağustos 2018)
04.08.2018 - 12:21 | Güncelleme:
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada... İngiliz basını Vida ile ilgili, Portekiz basını ise Pepe ile ilgili iki önemli iddiayı duyurdu. Chadli transferinde de gelişme yaşanırken siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya talip oldu
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VİDA ARSENAL YOLUNDA
İngiltere Premier Lig'in en önemli ekiplerinden olan Arsenal, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Unai Emery, özellikle hazırlık maçlarında savunmada yaşanan aksamalardan dolayı bu bölgeye önemli bir ismi transfer etmek istiyor. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla final oynayan Beşiktaş'ın yıldız savunmacısı Domagoj Vida'nın alınmasını isteyen Emery, yönetimden bir an önce bu transferin bitmesini talep etti.
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Özelikle defansın en önemli ismi olarak öne çıkan Koscielny'nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Vida için 25 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda. Ancak Arsenal'ın bu transfer için öncelikle Welbeck ya da Mustafi'yle yollarını ayırması gerekecek. Transfer döneminde 70 milyon Pound'un üzerinde harcama yapan İngiliz ekibi, bu futbolculardan birini ya da ikisini birden satarak, transfer bütçesi oluşturmanın hesaplarını yapıyor.
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İngiliz ekibinden Beşiktaş yönetimine henüz bir teklif yapılmazken, Arsenal yönetimi transfer için alternatif teklifler sunmaya hazırlanıyor. 25 milyon Pound değerinde teklif yapmaya hazırlanan Londra ekibi, bu transfer için takas teklifi de getirecek. Özellikle kadroda düşünülmeyen Ospina, Mustafi, Welbeck ve Lucas Perez'i elden çıkarmak için çabalayan Arsenal, bu isimlerden birini takasta kullanmak istiyor.
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CHADLI BİTİYOR
Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına İngiltere'de transfer sezonunun son günlerini bekliyor…
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Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan Fikret Orman, pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği West Bromwich ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. (Sabah)
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YILIN TAKASI!
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor. Golcü transferinde kadroya katmak istediği eski oyuncusu Aboubakar'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından Correio da Manha'nın haberine göre siyah-beyazlı yönetimin Kamerunlu golcü için oldukça istekli olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın bu transfer için bir miktar para ile Pepe'yi vermeye hazır olduğu ifade edildi.
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Beşiktaş'ın takas hamlesiyle Aboubakar için istenen 20 milyon euroluk rakamı düşürmeye çalıştığı belirtildi. Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak baktığı ancak bu konuda Porto yönetiminin taviz vermediği ve yıldız oyuncuyu en iyi şartlarda serbest bırakacağı bir sözleşme aradığı öğrenildi. Haberde Beşiktaş'ın Pepe ile birlikte vereceği para miktarı açıklanmadı. Ancak rakamın 10-11 milyon Euro civarında olmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. (Fotomaç)
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MANDZUKIC İÇİN İTALYA'DAN YORUM
Tuttomercatoweb yazarı Gaetano Mocciaro, Beşiktaş’ın Mandzukic girişimini yorumladı: Mario; Higuain'in Milan'a transferi sonrasında santrfor hattının 1 numaralı adayı haline geid. Mantıken Juve'nin onu bırakmaması lazım. Ancak Juventus'un Ronaldo ve Bonucci transferlerini göz önünde bulundurursak, her şeyin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.
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Beşiktaş’ın onu transfer etmek istediğini biliyoruz. Bu konu 2 sezondur İtalya’da da sık sık konuşuluyor. Ancak bu transfer, Juventus ve Beşiktaş’ın arasındaki mali uçurum sebebiyle gerçekleşmemişti. Mario; Gonzalo Higuain’in Milan’a transferi sonrasında santrfor hattının 1 numaralı adayı haline geldi.
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Mantıken Juve’nin onu bırakması mümkün gözükmüyor. Ancak Juventus, Ronaldo transferiyle hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterdi. Ek olarak Leonardo Bonucci’nin sürpriz bir şekilde Juventus’a geri
dönmesini de göz önünde bulundurursak her şeyin mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Juventus’un hücum hattı için transfer çalışmalarının sürdüğünü biliyoruz. Eğer Beşiktaş, Mandzukic’i
ikna edebilirse onu Juventus’tan koparması sürpriz olmaz. (Fanatik)
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REYES'E BEŞİKTAŞ DA TALİP
Sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş için yeni bir isim ortaya atıldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, siyahbeyazlıların Diego Reyes ile temasta olduğunu yazdı. Fenerbahçe'nin de listesinde olan 25 yaşındaki stoperin İngiltere'den de önemli teklifler aldığı belirtilirken, kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.
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Marca'nın haberinde; bonservisi elinde olan Meksikalı savunma oyuncusu için şu iddialı ifadeler de kullanıldı: "Bonservis bedeli bulunmayan ve birçok kulübün listesinde yer alan Diego Reyes, kariyerine ya Türkiye ya da İngiltere'de devam edecek."
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Profesyonel kariyerine ülkesi Meksika'da başlayan Diego Reyes, 4 yıl sezon Club America forması giydi. 2013-14 sezonu öncesi transfer olduğu Porto'da uzun yıllar oynayan 1.90'lık stoper, 2015-16 sezonunda Real Sociedad, 2016- 17'de de Espanyol'a kiralandı. Sözleşmesini uzatmadığı Porto ile geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 de gol attı. Güçlü fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Diego Reyes, kariyeri boyunca yalnızca 1 kez direkt kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, Portekiz Ligi'nde 4, İspanya'da ise 5 kez sarardı.
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