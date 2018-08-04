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Özelikle defansın en önemli ismi olarak öne çıkan Koscielny'nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Vida için 25 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda. Ancak Arsenal'ın bu transfer için öncelikle Welbeck ya da Mustafi'yle yollarını ayırması gerekecek. Transfer döneminde 70 milyon Pound'un üzerinde harcama yapan İngiliz ekibi, bu futbolculardan birini ya da ikisini birden satarak, transfer bütçesi oluşturmanın hesaplarını yapıyor.