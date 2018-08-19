Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na galibiyetle başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın Trabzonsporlu iki futbolcunun transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund'da forma giyen 2 yıldız ile de görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da kaleci transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte Beşiktaş'tan son dakika haberleri
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BEŞİKTAŞ, İLE TRABZONSPOR 2 TRANSFER İÇİN ANLAŞTI
Beşiktaş, Trabzonsporlu Jose Sosa ve Burak Yılmaz transferini bitirmeye yakın. Bordo-Mavililer'in ekonomik sıkıntı nedeniyle satma kararı aldığı iki oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş de devreye girdi. Deneyimli teknik adam, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Burak ve daha önce birlikte çalıştığı Sosa ile telefonda görüşerek transfer konusunda söz aldı.
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ORMAN - AĞAOĞLU ANLAŞTI
Siyah-Beyazlılar'da başkan Fikret Orman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Burak Yılmaz ve Jose Sosa konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Negredo ile Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan gelen tekliflerden en iyisini değerlendirip kasasını dolduracak ve İspanyol forvetin 4.3 milyon euro'luk maliyetinden kurtulacak. İkilinin gelecek hafta resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
(Açık Mert Korkusuz Gazete)
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BEŞİKTAŞ TRANSFERLERDE GERİ SAYIMA GEÇTİ
Transfer çalışmalarını sessiz ve derinden yürütmeye çalışan Beşiktaş'ta, kaleci, orta saha ve forvet bölgeleri için artık geri sayıma geçildi.
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Tolga Zengin'in Erzurumspor maçındaki performansını da yakından takip edecek olan yönetim, Real Madrid'in ikinci kalecisi Kiko Casilla'nın yanı sıra, Southampton'ın kalecilerinden Forster'i markaja aldı. Eğer kaleci transferinde rakamlar istenilen seviyeye gelmezse, yönetim Bursasporlu Harun için yine baskı yapacak. Yönetim bütçenin zorlanmaması için kaleci transferini yapmama seçeneğini de elinin altında tutmaya devam ediyor.
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Ofansif orta saha için West Bromwichli Nacer Chadli, Inter'de oynayan Joao Mario ve Dortmundlu Kagawa ile temas sağlayan fakat bir sonuç elde edemeyen Beşiktaş Yönetimi, Trabzonsporlu Sosa'yı da listenin alt sıralarında tutuyor. Ayrıca yönetimin son olarak Eintracht Frankfurt'un orta saha oyuncusu Fabian'ı da gündeminden düşürmediği belirtildi.
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Forvet arayışlarını ise Negredo gittikten sonra hızlandırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu bölge için de son günleri bekleyecek. Göztepe'nin, Vagner Love için Beşiktaş'a teklif götürme ihtimalini de göz önünde bulunduran siyah-beyazlıların, Burak Yılmaz ismini öncelikli olarak belirlediği bildirildi.
(Milliyet)
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DORTMUND'LA BİR GÖRÜŞME DAHA
Beşiktaş 10 numara pozisyonunda listenin ilk sırasına aldığı Kagawa için yeni bir teklif sunacak. Japon futbolcu ile yapılan son görüşmede Kagawa ile 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Kagawa'ya yıllık 2.5 milyon Euro verecek olan Beşiktaş şampiyonluk halinde de ekstra prim sözü vaat etti.
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2 TEKLİFE DE OLUMSUZ CEVAP
Kagawa Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken bu transferde tek engel olarak Dortmund kaldı. Alman kulübü Japon futbolcunun kiralanması için daha önce yapılan 2 teklife de olumsuz cevap vermişti..
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YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Dortmund'la bugün ya da yarın yeni bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu görüşmede kiralanma formülü üzerinde yeni bir teklif sunulması bekleniyor.
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BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Güner'in yeni teklifinde Kagawa'nın 1 yıllığına kiralanması ve bu oyuncunun bir sonraki satışından Dortmund'a yüzde 30'luk bir pay teklif edileceği ortaya çıktı. Olumsuz yanıt çıkarsa bu transfer rafa kalkacak..
(Takvim)
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LOVE'IN ŞARTI VAR
Sezon başından beri Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Pedro Franco, Anderson Talisca, Denys Boyko, Aras Özbiliz, Veli Kavlak ve Atınç Nukan’la yollarını ayıran Beşiktaş'ta son yolcu isim ise devre arasında Alanya’dan alınan Vagner Love...
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ÜCRET YARI YARIYA ÖDENECEK
Göztepe'nin İsveçli golcü Marcus Berg’den istediği astronomik rakam nedeniyle vazgeçmesinin ardından transfer listesinin 1 numarasına Brezilyalı golcü yazıldı. 2 kulüp yetkililerinin anlaşma noktasında çok yakın oldukları 34 yaşındaki oyuncunun ayrılmak için Beşiktaşlı yetkililerden tek bir isteği bulunuyor. Sarı-kırmızılıların bonservisi ile almak istediği Love’ın bu konudaki cevabı, “Satılık gitmem. Burada kendimi daha gösteremedim. Geçen sezon devre arasında gelmem nedeniyle, iyi form tutamadım ve kendimi gösterme fırsatı da bulamadım. Türkiye’de bir yere gidersem kiralık gider ve formada şekilde geri dönerim” dediği öğrenildi.
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Ayrıca Kartal’dan yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Brezilyalı golcünün gelecek sezon alacağı paranın 1.1 milyon Euro’sunu Göztepe’nin, diğer yarısı olan 1.1 milyon Euro’yu da siyah-beyazlıların ödeyeceği öğrenildi.
(Şampiy10)
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DORTMUND'DAN 2 MÜJDE!
Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund’un iki yıldızı Shinji Kagawa ve Mario Götze konusunda imkanlarını zorluyor. Transfer dönemi bitmeden söz konusu oyunculardan en az birini kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar, Dortmund’la masaya oturdu ve istediğini aldı. Alman kulübünün, Kagawa ve Götze’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak Kartal’a vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Normalde elindeki futbolcuları bonservisiyle vermeye sıcak bakan Dortmund’u bu konuda ikna etmeyi başaran Kartal’ın önündeki tek engel ise iki yıldızın aldığı yüksek yıllık ücretler.
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TEK ENGEL VAR
Alınan bilgiye göre 2020’ye kadar Sarı-Siyahlılar’la sözleşmeleri bulunan ikiliden Kagawa senelik 4 milyon Euro, Götze ise 7 milyon Euro kazanıyor. 10 numara ve kanat pozisyonlarında oynayabilen bu futbolculardan rakamı düşürmelerini talep edecek olan Beşiktaş’ın kurmayları, buradan gelecek yanıta göre de son kararını verip, mutlu sona ulaşmaya çalışacak.
(Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM EMRE MOR
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla 10 numara istemesi üzerine, Başkan Fikret Orman da alternatif isimler üretmeye devam ediyor.
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Bu kez de gündeme gelen isim Emre Mor oldu..
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Şenol Güneş'in daha önce "Sorunlu adam istemiyorum" diyerek veto ettiği Emre için Başkan Orman'ın "Alalım istersen, sol kanatta oynatırsın. Babel'i de 10 numaraya kaydırırsın. İstersen de Messi gibi hemen forvetin arkasında kullanırsın" yorumunu yaptığı ifade edildi.
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CELTA'DA TUTUNAMIYOR Bu arada Emre Mor, kendisini Celta'nın yeni teknik direktörü Antonio Mohamed'e de sevdirmeyi başaramadı..
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El Turco lakaplı Arjantinli teknik adam Mohamed, "Emre Mor'a futbolun kollektif bir oyun olduğunu, birlikte oynanması gerektiğini bir türlü anlatamıyorum. Çok uğraştım ama onun kafasının içine giremiyorum" diye eleştirdi.
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Bu açıklamanın ardından Emre'nin kiralık olarak da gönderilmesinin önünün açıldığı belirtildi.
(Fotomaç)
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TÜRÜÇ HAREKATI
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara mevkiindeki boşluğu doldurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, geçen sezon biter bitmez transferi gündeme gelen Kayserisporlu Deniz Türüç'e yeniden listenin üst sıralarına aldı.
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10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Deniz için Kayserispor Başkanı Erol Bedir daha önce yapılan görüşmelerde takas için sadece Gökhan Töre'yi düşünebileceklerini söylemişti.
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Deniz Türüç için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha Başkan Bedir'le konuştu.
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Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'in, Gökhan Töre fikrinin sabit olduğunu gördü. Hazırlık kampının iyilerinden olmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 5 maçta sadece 28 dakika şans verdiği ve iki LASK maçının kadrosunda da yer almayan Gökhan Töre konusunda bir görüşme yapma kararı daha aldı.
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Eğer Şenol Güneş, Başkan Orman'a yıldız oyuncu Gökhan Töre'den faydalanamayacağını söylerse; Fikret Orman'ın da Deniz-Gökhan takası için Kayseri'nin kapısını yeniden çalacağı ifade edildi.
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25 yaşındaki Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla 116 resmi maçta görev yaptı.
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Yıldız oyuncu bu maçlarda 25 gol attı, 20 de asist yaptı ve toplam 45 gole direkt olarak katkıda bulundu.
(Fotomaç)
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VIDA 17 MİLYON EURO
Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla herkesin gözüne giren Vida’nın satışı için gelen teklifler inceleniyor. Bu oyuncuyu isteyen Arsenal’e 20 milyon euro net ve bonuslarla birlikte 24 milyon euro fiyat veren Beşiktaş, şimdi indirim yaptı. Zaten İngiltere’de de transfer dönemi bitti. Kurdaki yükselişin dengede yarattığı hasarı hafifletmek için yönetimin Vida’yı 17’ye satmaya hazır olduğu da belirtildi. Fransız basını Monaco’nun yalanlamasına rağmen Vida’yı almak için bu parayı gözden çıkardığını yazdı.
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YANGINI SÖNDÜRECEK
Fransızlar, Vida’nın pazardaki değerinin çok daha yüksek olduğunu ancak Beşiktaş’ın mali sorunları aşmak için böyle bir indirime gittiğini öne sürdü. İtalya ve İspanya’dan da teklifler geldi.
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