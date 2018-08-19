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DORTMUND'DAN 2 MÜJDE!

Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Borussia Dortmund’un iki yıldızı Shinji Kagawa ve Mario Götze konusunda imkanlarını zorluyor. Transfer dönemi bitmeden söz konusu oyunculardan en az birini kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar, Dortmund’la masaya oturdu ve istediğini aldı. Alman kulübünün, Kagawa ve Götze’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak Kartal’a vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Normalde elindeki futbolcuları bonservisiyle vermeye sıcak bakan Dortmund’u bu konuda ikna etmeyi başaran Kartal’ın önündeki tek engel ise iki yıldızın aldığı yüksek yıllık ücretler.