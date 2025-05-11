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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş: Uduokhai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş: Uduokhai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadı

        Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 22:46 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:46
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        Beşiktaş'tan Uduokhai için sakatlık açıklaması!
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        Beşiktaş'da Süper Lig'in 35'inci haftasında bugün 4-1 kazanılan Adana Demirspor müsabakasının 19'uncu dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması sonucu maçı tamamlayamayan Felix Uduokai'nin beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmadığı açıklandı.

        Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

        "Adanademirspor müsabakasının 19. Dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeni ile mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokai Acıbadem Fulya hastanesinde gözlem altındadır yapılan nörolojik değerlendirme beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır"

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