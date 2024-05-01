Gülüşünüzü tehlikeye atmayın: Dişlerinize zarar verebilecek 8 gıdadan uzak durmalısınız!
Gerekli bakımları yaparak dişleri sağlıklı tutabilirsiniz ancak bazı gıdalar diş minesini aşındırabilir veya çürük oluşturabilir bu yüzden tüketilen yiyeceklere dikkat etmek önemlidir. Peki, hangilerinden uzak durmak gerekir? İşte, sizin için dişinize zarar verebilecek 8 yiyecek!
Günlük beslenme alışkanlıkları, sağlığı etkilemesinin yanı sıra dişler üzerinde de önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte bazı gıdalar, diş sağlığını olumsuz etkileyebilir bu yüzden diş bakımı yapılsa da sürekli tüketilen yiyeceklere dikkat etmek önemlidir. İşte, diş sağlığını kötü etkileyebilecek bazı gıdalara dair detaylar...
1. NARENCİYE
C vitamini açısından zengin olan narenciye birçok açıdan sizin için faydalı olsa da konu dişlere gelince zararlı olabilir. Amerikan Diş Hekimliği Birliği’ne göre diş minesi, çürümeye karşı hassas olduğundan greyfurt ve limon suyu gibi çok asitli meyveler, zamanla diş minesini aşındırabilir bu yüzden tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir.
2. ÇİĞNENEBİLİR ŞEKER
Şeker ne kadar yapışkan olursa dişler için o kadar kötüdür. Özellikle karamel ve şekerleme gibi şekerler, uzun süre dişlere ve arasına yapışarak ağızdaki bakterilerin çoğalarak çürük oluşturmasına sebep olur. Bu sebeple Ohio Eyaleti'nde diş hekimliği klinik direktörü doktor Matthew Messina olabildiğince uzak durulmasını öneriyor.
3. TURŞU
İngiliz Diş dergisinde 2018’de yayınlanan araştırmaya göre düzenli sirke veya turşu tüketimi, diş erozyonu (diş aşınması) için risk faktörü oluşturuyor. Ancak Messina’ya göre ara sıra tüketilmesi diş sağlığını etkileyecek bir sorun oluşturmuyor.
4. GAZLI İÇECEKLER
Çağdaş Diş Hekimliği Uygulamaları dergisinde 2019’da yayınlanan araştırmada gazlı içeceklerin gazsız meyve sularına göre daha asidik ve aşındırıcı olduğu bulundu. Bu sebeple eğer soda içmeden yapamıyorsanız en iyi seçenek yemeğin yanında içmek olabilir, bu sayede yiyecek asitin nötralize edilmesini sağlayarak daha az zarar verebilir.
5. SPOR İÇECEKLERİ
Deneysel ve Klinik Tıp’taki Gelişmeler dergisinde 2016 yılında yayınlanan araştırmada spor içeceklerinin birçoğunun diş erozyonuna yol açtığı bulundu. Hem sağlık açısından hem de diş sağlığı açısından yararı olmayan bu içecekleri hayatınızdan çıkarmanız daha iyi olabilir.
6. KRAKERLER
Pek çok krakerde bulunan rafine karbonhidratlar, ağızda çok hızlı bir şekilde şekere dönüşerek çürük oluşturan bakterilere yem sağlar. Bu yüzden tüketimine dikkat edilmesi gereken gıdalar arasındadır, yine de tüketmek istiyorsanız diş ipi kullanmak zararı en aza indirebilir.
7. KAHVE
Suudi Biyolojik Bilimler dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre kahve tüketmek dişlerde lekeye yol açıyor. Bununla birlikte Messina, ağır kahve lekeli dişlerin daha yapışkan olma eğiliminde olduğu ve bakterileri daha çok çektiğini aktardı.
8. ÇAY
Kahvede yararlanılan araştırmaya göre çay da dişte en az kahve kadar lekeye sebep oluyor. Bununla birlikte, dişleri de aşındırdığı için sürekli tüketmemek diş sağlığınız için daha iyi olabilir.
Kaynak: British Dental Journal, The Journal of Contemporary Dental Practice, Advances in Clinical and Experimental Medicine, Saudi Journal of Biological Sciences, American Dental Association