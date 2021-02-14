Şüpheli ölüm! Çift ip izi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Betül Özdemir'in şüpheli ölümü! Aile yeniden otopsi istedi

Hatay'da 5 Şubat taraihinde arkadaşı A.Ş.'ye ait evde asılı halde bulunan üniversite öğrencisi Betül Özdemir'in (27) ailesi, kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar edecek biri olmadığını söyleyerek, yeniden otopsi raporu talep etti. Betül Özdemir'in boynunda çift ip izi olduğunu ve bunun da intiharı şüpheli kıldığını söyleyen acılı aile, avukat aracılığıyla konunun yeniden araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Betül Özdemir'in şüpheli ölümü! Aile yeniden otopsi istedi
Şüpheli ölüm! Çift ip izi!
0:00 / 0:00
DHA

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Özdemir, Hatay'ın Antakya ilçesi Güllübahçe Mahallesi Hürriyet Apartmanı'ndaki arkadaşı A.Ş.'ye ait evde 5 Şubat tarihinde asılı halde ölü bulundu. Kendilerinden ayrı yaşayan Betül´ün intihar edecek biri olmadığını söyleyen acılı aile, boynunda çift ip izi olduğunu ileri sürerek, yeniden otopsi raporu talep etti. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını topladıklarını ve bunu Cumhuriyet savcılığına bildireceklerini söyleyen aile, olayın aydınlatılmasını istedi.

"BETÜL KENDİNE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Kızının hayat dolu biri olduğunu söyleyen anne Emsal Arpacı (60),"Okulum bitince sana bakacağım anne, seni çalıştırmayacağım. Ben sana bakacağım, abilerim değil, ben bakacağım derdi. Öyle heyecanlı öyle hayat dolu bir kızdı ki canını da çok seviyordu. Betül kendisini öldüremez, kimin parmağı varsa ortaya çıksın. Bütün üniversite hocalarına, arkadaşlarına ve yetkililere sesleniyorum, lütfen araştırın, Betül´ü kimin öldürdüğünü ortaya çıkarın. Betül böyle bir şey yapmaz kendine, acımız büyük, yanıyoruz" dedi.

"HAYAT DOLUYDU"

Kızının bu ölümü hak etmediğini belirten Tahsin Özdemir (63) de, "Çok hayat dolu bir kızdı, kendisi annesine sürpriz yapacağını söylemişti, `ilk maaşımdan koyun alacağım, adak yapacağım´ demişti. Böyle bir şey olacağını beklemiyorduk" diye konuştu.

"HİÇBİR AİLE FERDİMİZ, BU OLAYIN İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYOR"

Acılarının büyük olduğunu ve Betül´ün vefatının kendilerini yasa boğduğunu söyleyen ağabey Mehmet Ali Özdemir ise, "Kız kardeşim, hayat doluydu. Geleceğini çok iyi seçen, geleceğe dair hayalleri olan bir kızdı. Hiçbir aile ferdimiz, bu olayın intihar olduğunu düşünmüyoruz, bunun aydınlatılmasını istiyoruz. Kimin parmağı varsa, kim bu cinayete sebep olduysa, ortaya çıkmasını istiyoruz. Lütfen bu olay aydınlatılsın. Bu iş, örtbas edilmesin, adli raporların, otopsinin, tüm bulguların detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Bir insan, evlat sahibi olabilmek için milyarlarca para döküyor, bir evladı kaybetmek kolay değil. Annemle babamın bir nebze olsun acılarını dindirin, suçlu kimse ortaya çıksın, bizim acımız ancak öyle biraz diner" dedi.

AİLE AVUKATI: YENİDEN OTOPSİ TALEP ETTİK

Gerçeğin ortaya çıkacağına ve adalete güvenlerinin tam olduğunu belirten ailenin avukatı Atakan Atar, yeniden mezarın açılarak otopsi yapılmasını talep ettiklerini kaydetti. Otopsi raporunun ölümün şüpheli olduğunu gösterdiğini belirten Atar, şunları söyledi:

"Betül hayata bağlı bir insandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından sevilen, canlı bir kişiliği olan biriydi. Toplumumuzda maalesef kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Bu da bu ölümün şüpheli olduğunu bizlere gösteriyor. Biz, adaletin tecellisi noktasında, tabi ki hiç kimsenin masumluğuna helal getirmeden bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Bu konudaki taleplerimizi, Cumhuriyet Savcılığı'na ilettik, yeniden otopsi talep ettik. Bu hususta adalete güvenimiz tam, gerçeğin aydınlatılacağına inanıyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
GÜNDEMCorona virüs belirtileri nelerdir?
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları için TIKLA! E-Devlet ile sosyal yardım parası başvurusu
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
GÜNDEMHurdaya döndü, sağ çıktılar
Bebek Sahili'nde demirli 2 teknede yangın
GÜNDEMBebek Sahili'nde demirli 2 teknede yangın
14 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA VAHŞET! Sevgililer Günü'nde eşini boğazından bıçakladı! - Haberler
GÜNDEMSevgililer Günü'nde koca vahşeti!
DONUYORUZ| Kar fırtınası resmen başladı! 14 Şubat HAVA DURUMU - Son dakika
GÜNDEMHava durumu: Kar fırtınası İstanbul'a geldi
Kurtarılan 15 gemici İstanbul'da
GÜNDEMKurtarılan 15 gemici İstanbul'da