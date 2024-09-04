Beyaz eşyada temmuzda ihracat yüzde 14 arttı

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde altı ana üründe beyaz eşya sektörünün ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artışla 19.101.644 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında geçen yıla kıyasla iç satışlar yüzde 10 oranında artış gösterirken, ihracat ise yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. Üretim miktarı da 19.167.672 adet ile önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında arttı.

Temmuz ayında ise 6 ana üründe iç satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oranında