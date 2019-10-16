Beyaz Prenses Tarifi, Nasıl Yapılır (Yemekteyiz)

Görüntüsünden dolayı gelinliğe benzetilen çok hafif ve lezzetli beyaz prenses pastası tarifi vereceğim. Doğum günlerinde çocuklarınıza bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Beyaz prenses pastasını yemeye doyamayacaklar.

Beyaz Prenses İçin Gereken Malzemeler:

Pandispanya İçin;

5 yumurta

4 fincan şeker

4 fincan tepeleme un

1 paket kabartma tozu

Yarım limon kabuğu rendesi

6 kaşık süt (ıslatma için)

Kreması;

1 kg süt

3 kaşık tepeleme un

3 kaşık tepeleme nişasta

1 bardak şeker

Vanilya

50 gram kat yağ

Krem Şanti İçin;

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

Arasını Islatma İçin;

3 tatlı kaşığı vişne marmelatı

Yarım çay bardağı su

2- 3 adet muz

Beyaz Prenses Tarifi Yapılışı:

Önce kremamızı pişirelim.

Süt, un, nişastayı mikserle çırpıp ateşe koyalım.

Kaynayınca şekerini ekleyelim.

Ocaktan alınca katı yağ ve vanilyayı ekleyelim.

Güzelce çırpalım. Ara ara karıştırarak soğutalım.

Krem santiyi sütle çırpalım.

İyice soğuyan kremamızı ekleyip mikserle güzelce çırpalım.

Harika kremamız hazır.

Gelelim pandispanyaya.

Yumurta ve şekeri iyice mikserle çırpalım.

Unu, kabartma tozunu eleyerek yumurtalara katalım.

Tahta kaşıkla iyice karıştıralım.

Limon rendesini ekleyelim.

Kelepçeli kalıbımızın sadece dibini yağlayalım.

Kenarları yağlanmaz.

Pandispanyamızı 170 derece önceden ısıtılmış fırında 40- 45 dakika hiç kapak açmadan pişirelim.

Fırından çıkaralım.

Pandispanya soğurken vişne marmelatını suyla açalım.

İkiye böldüğümüz pandispanyanın üst katını servis tabağına alalım.

3 kaşık sütle ıslatalım.

Vişne marmelatını fırça yardımıyla her yerine sürelim.

Kremamızı koyalım.

Üstüne muzları koyalım.

Diğer katı kapatalım.

Onu da sütle ıslatalım.

Pastamızın her yerini kremayla kaplayalım.

Daha önceden hazırlamış olduğunuz krem şantiyi de pastanızın her yerine spatula yardımı ile yedirelim.

Üstüne ve kenarlarına bol hindistan cevizi serpelim.

Afiyet olsun…

Beyaz Prenses Tarifi Püf Noktası:

Muhallebinizi sürekli karıştırarak pişirin.

Karıştırdıkça dibi tutmayacaktır.

Dökeceğiniz tepsiyi önceden ıslatın.

Çıkartmanız çok daha kolay olur.

Tatlı pişip ılındıktan sonra hemen buzdolabına kaldırmayın.

O da sıcaklığında biraz çeksin.

Buzdolabında en az 3-4 saat bekletin.