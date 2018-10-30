Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz
ABD'den, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda değerlendirmelerin devam ettiği ve Beyaz Saray'ın yakın zamanda atılacak adımları açıklayacağı açıklaması geldi.
30.10.2018 - 08:35 | Güncelleme:
ABD'den, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda değerlendirmelerin devam ettiği ve Beyaz Saray'ın yakın zamanda atılacak adımları açıklayacağı açıklaması geldi.
Suudi Arabistan vatandaşı Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump son açıklamalarında Suudi Arabistan hükümetine yüklenerek cinayeti ve sonrasında yaşananları 'gelmiş geçmiş en kötü örtbas girişimlerinden birisi' olarak tanımlamıştı.
Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders düzenlediği basın toplantısında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Direktörü Gina Haspel'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı ve ABD'ye dönüşünde de Başkan Trump'ı bilgilendirdiğini söyledi.
Sözcü Sanders, gerekli istihbaratın toplandığını ifade ederek "Yönetim şu anda farklı seçenekleri değerlendiriyor" dedi.
Ancak Sanders, CIA Direktörü Haspel'in Türkiye ziyareti sırasında Kaşıkçı'nın öldürülmesinin kanıtı olduğu ileri sürülen ses kaydını dinleyip dinlemediği sorusunu yanıtsız bıraktı.
Türkiye'de Sabah gazetesi, ABD'de ise Washington Post gazetesi Haspel'in söz konusu ses kaydını dinlediğini yazmıştı. Her iki gazete de bu bilgiyi ismini açıklamayan kaynaklara dayandırıyordu.
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan'ın Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul'da temaslarda bulundu.
İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık 75 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren El Muceb'in, soruşturma dosyasına eklenen delilleri, ifadeleri, görüntüleri ve telefon kayıtlarını talep ettiği belirtildi.
TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, bu talebe olumsuz yanıt verildi.
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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Trump cinayetin üzerinin örtülmesine izin vermemeli
İngiltere'nin başkenti Londra'da ise Middle East Monitor ile El Şark Forum tarafından düzenlenen Cemal Kaşıkçı'yı anma programına, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.
Program kapsamında bir konuşma yapan Cengiz Batılı ülkeleri Suudi Arabistan'ın üzerinde yeterince baskı kurmamakla eleştirdi ve ABD Başkanı Trump'ın konunun aydınlatılması için daha kararlı adımlar atması gerektiğini ifade etti.
Cengiz konuşmasında, "Amerika başta olmak üzere birçok ülkedeki siyasi liderlerin şu ana kadar ortaya koyduğu tavırlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Başkan Trump, gerçeğin ortaya çıkarılmasına ve adaletin tesisine yardım etmeli. Başkan Trump, nişanlımın cinayetinin üzerinin örtülmesine izin vermemeli" dedi.
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Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Seçenekleri değerlendiriyoruz/beyaz-saray-dan-cemal-kasikci-cinayeti-aciklamasi-secenekleri-degerlendiriyoruz-21982782198278
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