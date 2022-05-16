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Haberler Dünya Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Finlandiya ve İsveç' mesajı
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Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine soğuk bakması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre; Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensusa ulaşacağına inandıklarını bildirdi.

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Finlandiya ve İsveç' mesajı
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye 'Finlandiya ve İsveç' mesajı
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HABERTURK.COM / AA

Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik duruşunu değerlendiren Jean Pierre, "Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor." dedi.

Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Berlin'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğüne işaret ederek, "NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve bu konuda konsensusa ulaşılacağına eminiz." diye konuştu.

Blinken, dün Berlin'de yaptığı basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin şu sözleri sarf etmişti:

"(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAPILARI KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Ankara ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılımıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç için Erdoğan, "Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Teröre karşı tavırları net değil. Ayrıca bize yaptırım uygulayanlara 'Evet' diyemeyiz" demişti.

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