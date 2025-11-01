Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray, gazetecilerin, üst düzey iletişim yetkililerinin ofislerine erişimine kısıtlama getirdi | Dış Haberler

        Beyaz Saray, gazetecilerin, üst düzey iletişim yetkililerinin ofislerine erişimine kısıtlama getirdi

        Beyaz Saray, akredite basın mensuplarının, Sözcü Karoline Leavitt ile diğer üst düzey iletişim yetkililerinin Batı Kanadı'ndaki ofislerine erişimini sınırlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:16 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray'dan gazetecilere kısıtlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        The Hill gazetesinin haberine göre Beyaz Saray, aldığı yeni kararla gazetecilerin, aralarında Sözcü Leavitt'in de bulunduğu üst düzey iletişim yetkililerinin Batı Kanadı'ndaki odalarına randevusuz girişini yasakladı.

        Kararın hassas bilgilerin korunması ve yetkisiz erişimin önüne geçmek amacıyla alındığı bildirildi.

        Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, bazı gazetecilerin bahsi geçen ofislerde gizlice video çektiklerinin ve yasaklı alanlara girdiklerinin tespit edildiğini savundu.

        Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) açıklamasında karara tepki gösterilerek, "Haber amaçlı erişime açık alanlara yönelik her türlü kısıtlamaya karşıyız." ifadesi kullanıldı.

        Beyaz Saray yerleşkesinin Batı Kanadı'nda bulunan "Üst Basın" bölümünde sözcü, iletişim direktörü ve diğer üst düzey görevlilerin ofisleri yer alıyor.

        ABD Gizli Servisi tarafından verilen basın kartına sahip akredite gazeteciler, bugüne kadar bu bölüme serbestçe girip çıkabiliyor ve yetkililere doğrudan soru yöneltebiliyordu.

        ABD Savunma Bakanlığı da ekim başında gazetecilerin Bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini ve binada ulaşabilecekleri alanlarla ilgili yeni düzenlemeler uygulanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!