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"Beyaz Saray Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ediyor"

Eski CIA çalışanı Bob Baer, ABD'nin Kaşıkçı cinayetine kasten sessiz kaldığını, Suudi Arabistan'da veliaht prensten başka kimsenin böyle bir operasyon emri verme yetkisi olmadığını savundu

14.11.2018 - 11:58 | Güncelleme: AA

Beyaz Saray'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği ileri sürüldü.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( CIA) çalışanı Bob Baer, CNN'den Jake Tapper'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Kaşıkçı cinayetine kasten sessiz kaldığını belirterek, " Suudi Arabistan'da neler döndüğünü daima görmezden geldik." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'ın bugün "diktatör" olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından yönetildiğini dile getiren eski Orta Doğu istihbarat görevlisi Baer, Suudi istihbarat birimlerinin ve ülkenin geri kalanının kontrolünün prenste olduğunu söyledi.

Baer, Suudilerin bugüne kadar hiç "alçakça operasyonlar" düzenlemediği, öte yandan ülkede veliaht prensten başka kimsenin böyle bir operasyon emri verme yetkisi bulunmadığı, Muhammed bin Selman'ın böyle bir şeyin emrini verme olasılığının yüzde yüz olduğu yorumunu yaptı.

Bob Baer, "Bu noktada Beyaz Saray bir çıkış yolu bulamıyor. Suudi Arabistan bir yanardağ gibi, Veliaht Prensi göndermeye çalışıyor. (Suudi Arabistan'da) bizim tarafımızda başka oyuncular yok. Dolayısıyla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani Riyad'da oturup ülkeyi kontrol eden bir psikopatımız var." diye konuştu.

Eski istihbarat görevlisi veliaht prensin göreve geldikten sonra aralarında kraliyet üyeleri ve iş adamlarının da bulunduğu 200'den fazla kişiyi gözaltına almasına ilişkin de "Tarihte hiçbir Suudi prensi böyle bir şey yapmadı. Kanımca Beyaz Saray'ı endişelendiren şey, bu ülkenin patlayabilecek olması." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlini işaret etmediğini savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, kayıtların, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini açıklamıştı.

The New York Times (NYT) gazetesi, Kaşıkçı suikasti için Türkiye'ye gelen 15 kişiden birinin cinayetten kısa süre sonra yaptığı telefon görüşmesinde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı kastederek "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." dediği iddiasına yer vermişti.

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