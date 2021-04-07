Beyaz Saray'dan Rusya'ya "Navalny" çıkışı 0:00 / 0:00

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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin resmi kurumlarına yönelik düzenlenen "Solarwinds" siber saldırısı konusunda bir adım atılıp atılmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konudaki incelemelerimiz sürüyor, elbette bir adım atacağız ve bu adım, aylar değil haftalar uzağımızda." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Rus muhalif Aleksey Navalny'ın bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Navalny'ın sağlık durumunun kötü olduğu ve başka bir sağlık merkezine gitme istemiyle açlık grevine başlamasından dolayı rahatsızız." ifadesini kullandı.

Psaki, Navalny'a yönelik suçlamaların "uydurma, siyasi motivasyonlu ve adaletsiz " olduğunu vurgulayarak, "Rus makamları, hapishanede olduğu müddetçe Navalny'ın güvenliği ve sağlığını sağlamaya çağırıyoruz. Navalny'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur. Konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Navalny'ın bir an önce salıverilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz." mesajını verdi.

İRAN İLE GÖRÜŞMELER "İYİYE İŞARET"

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine de değinen Psaki, görüşmelerin henüz 2. gününde olduğunu ve net bir yorum için henüz erken olduğunu vurguladı.

Psaki, İran'a yönelik şartlarının halihazırda belli olduğunu ve diplomasiyi önemsediklerini vurgulayarak, "Şu anda doğrudan yer almıyor olsak da bu görüşmelerin başlamış olması iyiye işaret ve iyi bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

"KUZEY KORE İLE DİPLOMASİYE HAZIRIZ"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına katkı sağlayacaksa Kuzey Kore ile diplomasiye hazır olduklarını belirtti.

Basın toplantısında bir gazetecinin Kuzey Kore’nin nükleer testleri ve ABD’nin buna nasıl bir karşılık vereceği sorulması üzerine Psaki, ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki önceliğinin nükleer silahlardan arındırılması olduğunu belirtti.

Psaki, “Genel olarak Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik ve Kuzey Kore ile ilgili net bir hedefimiz var. Elbette yaptırımları uygulamaya devam ederken, müttefiklerimiz ve ortaklarımıza da danışıyoruz. Bizi nükleer silahlardan arındırma konusunda ilerletecekse, bir tür diplomasi düşünmeye hazırız” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore lideri Kim Jon Un ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Psaki, “Biden’in yaklaşımının tamamen farklı olacağını ve böyle bir niyeti olmadığını düşünüyorum” yanıtını vermişti.