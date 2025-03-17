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        Haberler Gündem Çevre Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı | Son dakika haberleri

        Manisa'daki Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajı'nın tamamlandığı ve su tutmaya başladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:10
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        Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajı'nın tamamlandığını bildirdi.

        Barajın tamamlanması için son aylarda yoğun tempoda çalıştıklarını anlatan Balta, barajın su tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 41 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 2 milyon 320 bin metreküp su depolayacağız. Yunusemre Beydeğirmeni Barajı sayesinde 2 bin 750 dekar arazi borulu basınçlı sistem ile sulanacak. Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına da sahip olacak. Ayrıca sulama maliyetleri de düşecek. Çiftçimiz yılda 23,3 milyon lira daha fazla gelir elde edecek."

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