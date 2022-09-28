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Beylikdüzü'nde trafik tartışması kavgaya dönüştü

Beylikdüzü'nde meydana gelen trafik kazası sonrası sürücüler kavga etti. Çevredekiler kavga edenleri ayırmaya çalışırken o anlar kameralara yansıdı

Beylikdüzü'nde trafik tartışması kavgaya dönüştü
Trafik tartışmasında yumruklar konuştu
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Beylikdüzü'nde iki otomobilin karıştığı kazanın ardından sürücüler kavga etti. Tarafları çevredekiler yere yatırarak güçlükle ayırırken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, iki otomobilin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler, tarafları yere yatırarak güçlükle sakinleştirdi. Sürücüler olay yerinden ayrılırken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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