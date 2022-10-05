Beylikdüzü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı

Beylikdüzü Haramidere mevkii, D-100 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Beylikdüzü Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Topkapı istikametinde seyir halinde olan yolcu minibüsü ile iki otomobil zincirleme kaza yaptı.