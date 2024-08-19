Beylikova'da bağlantı yolu yapımı

Eskişehir'in Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Yalınlı-Doğrul termal havuzları ve mesire alanının bağlantı yolu çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri ekiplerini ziyaret etti.

"YOLUN ALTYAPISI TAMAMLANIYOR" Başkan Karabacak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Beylikova ilçesinde yürütülen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Karabacak, "Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri ekipleri tarafından Yalınlı-Doğrul termal havuzları ve mesire alanının bağlantı yolunun yapımı gerçekleştiriliyor. Daha önce tarla yolu olarak kullanılan ve bakımsız olan bu yolun altyapısı tamamlanıyor. Yolun altyapısının oturmasının ardından asfaltlama işlemi yapılacaktır" dedi. REKLAM