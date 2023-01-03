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Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

Beyninin yüzde 90'ı hasarlı olmasına rağmen normal bir hayat süren adam, bilimin kendini sorgulamasını sağladı. Bu vaka ortaya çıkana kadar bilinen gerçek; beynin, bilincimizi oluşturduğu yönündeydi. Görünen o ki değilmiş!

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  • Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

    2016 yılında, kimliği gizli tutulan 44 yaşındaki bir Fransız adam bilim dünyasını alt üst etti. Beyninin yüzde 90'ı hasar görmüştü ama buna rağmen evli ve iki çocuk babasıydı hatta memur olarak çalışıyordu. Durumuna rağmen herhangi bir sorunu yoktu sadece 75 IQ gibi ortalamadan biraz düşük bir zekâya sahipti.
  • Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

    Önce doktora sol bacağındaki hafif zayıflıktan şikâyet ederek gitti. Beyin taramaları kafatasının çoğunlukla sıvıyla dolu olduğunu ve beyninin iç kısmının neredeyse tamamen aşınarak gerçek dokudan sadece ince bir dış tabaka kaldığını ortaya çıkardı.
  • Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

    Doktorlar, adamın beyninde hidrosefali olarak bilinen sıvı birikmesi olduğunu ve 30 yıl boyunca devam ederek beyni aşındırdığını düşündü. 

    Bu durum, adam henüz bir bebekken teşhis edilmiş ve stent ile tedavi edilmişti ancak 14 yaşındayken stent çıkarılmıştı.  
  • Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

    Bilim, bunun nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir yanıt veremiyor. Ancak Belçika'daki Université Libre de Bruxelles'den bilişsel psikolog Axel Cleeremans'ın bir teorisi var.
  • Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

    Cleeremans'a göre; beyin, bilinçle doğmuyor. Bilinç tekrar tekrar öğreniliyor. Daha sade bir ifadeyle; beyin, bir şekilde yaşamanın ve öğrenmenin yolunu buluyor.
  • Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

    Cleeremans, beynin sürekli ve bilinçsizce kendi etkinliğini kendisine yeniden tanımlamayı öğrendiğini ve bu açıklamaların bilinçli deneyimin temelini oluşturduğunu iddia ediyor.

    Kaynak: Science Alert

 

 

Haberi Hazırlayan : Basak Kanik
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