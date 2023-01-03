Beyninin yüzde 90'ı hasarlı ama o normal bir hayat sürüyor! Bilim cevapsız kaldı

2016 yılında, kimliği gizli tutulan 44 yaşındaki bir Fransız adam bilim dünyasını alt üst etti. Beyninin yüzde 90'ı hasar görmüştü ama buna rağmen evli ve iki çocuk babasıydı hatta memur olarak çalışıyordu. Durumuna rağmen herhangi bir sorunu yoktu sadece 75 IQ gibi ortalamadan biraz düşük bir zekâya sahipti.