Babasını öldürdü, kuzenini ağır yaraladı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, diğer kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Keçeci Piri Mahallesi Ufuk Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu önce sürülen ve cinnet geçiren A.Ç, kendisini tedavi olması için ikna etmeye gelen astsubay kuzeni Mehmet Ç'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. İHA'nın haberine göre; şüpheli kişi, daha sonra astsubay kuzeninin belinden kaptığı silahla babası Mesut Ç'ye ateş etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Mesut Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi, Mehmet Ç'yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

AA'nın haberine göre; Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirilen A.Ç. gözaltına alındı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.