Polis 2 zanlıyı gözaltına aldı

Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi'nde cumartesi gecesi saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda; silahlı 2 kişi otomobiliyle seyir halinde olan S.E.'ye peş peşe ateş etmeye başladı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, saldırıya uğrayan S.E., otomobiliyle ara sokaklara girererk hızla kaçtı. Silahlı 2 saldırgan ise polisin olaya müdahale etmesiyle birlikte silahlarını atarak kaçtı.

İKİ ZANLI GÖZALTINA ALINDI



Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, olaydan sonra kaçan F.A. (23) ve B.A.'yı (26) gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.A.(23) ve B.A.(26)'nın S.E.(28) ile aynı köyden oldukları, 2017 yılında meydana gelen bir öldürme olayından sonra aralarında kan davası başladığı öğrenildi.

YERİNİ SOSYAL MEDYADAN BULMUŞLAR



Yaklaşık 1 yıldır hasımları S.E.'yi sosyal medya hesabı üzerinden takip eden zanlıların S.E.'nin paylaşımlarından Taksim'de olduğunu tespit ettikleri belirlendi. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ