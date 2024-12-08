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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda polisten eğlence mekanlarına denetim - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda polisten eğlence mekanlarına denetim

        Beyoğlu'nda polis ekiplerince eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 02:11 Güncelleme: 08.12.2024 - 02:11
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        Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına denetim
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde kaçak ve sahte içkiden ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Cihangir Mahallesi ile Tarlabaşı Bulvarı'nda faaliyet gösteren çok sayıda eğlence mekanını denetledi.

        Denetimde, eğlence mekanlarındaki alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edilirken, mekanda bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Fotoğraf: DHA

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