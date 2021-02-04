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Beyoğlu'nda yangın paniği! Yaşlı kadın son anda kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında mahsur kalan yaşlı kadın son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Beyoğlu'nda yangın paniği! Yaşlı kadın son anda kurtarıldı
DHA

Yangın saat 06.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Düğün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı ve binayı duman kapladı. DHA'nın haberine göre; yangın çıktığını gören bina sakinleri binayı boşaltırken, yangın çıkan dairede kalan yaşlı kadın da bina sakinleri tarafından son anda dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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