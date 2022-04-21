Biberiyenin faydaları 0:00 / 0:00

Biberiye bitkisi çok eski tarihlerden bu yana sağlık için kullanılmıştır ve kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle Amerika’da Asya’da ve Avrupa’da sağlık için yoğun kullanımı olan biberiye alternatif tıp için şifa kaynağıdır. Biberiyenin kokusunun yanı sıra içeriğinde bulunan vitaminler ve mineraller de kişilerin dikkatini çekmektedir. Bu yüzden kişiler sağlıklı bir yaşam için bu bitkinin faydaları ve zararlarını araştırmaktadır. Biberiye faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından her ne kadar sıklıkla dile getirilse de sizler için hazırladığımız bu yazımızda biberiye bitkisi hakkında tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

Biberiye Faydaları

Doğal bitkilerin sağlığa olan faydaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler biberiye bitkisini de araştırmaktadır. İşte biberiye neye iyi gelir sorusunun cevapları:

Sindirim sistemi için oldukça faydalı bir bitkidir. İltihap giderici özelliği bulunduğu için hazımsızlık, ülser ve mide sorunları yaşayan kişilerin kullanması önerilir. Bağırsak sendromu için de şifalıdır.

Biberiye bitkisinin özleri pek çok kanser türüne karşı koruma sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Antioksidan bileşenleri nedeni ile vücuda bir koruma duvarı örer.

Sinir sistemine iyi gelir. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla mücadelede etkili olabilir.

Kas ve eklemlerde meydana gelen iltihapların iyileşmesinde etkilidir.

Doğal bir idrar söktürücüdür.

Biberiye Zararları

Biberiye bitkisi şifalı bir bitki olmasına karşın fazla tüketim sonucunda olumsuz durumlara yol açabilir. Bu yüzden kullanım miktarında aşırıya kaçmamaya dikkat edilmelidir.

Uzmanlar tarafından günde içilmesi önerilen biberiye çayı miktarı 1 fincan olarak ifade edilmektedir.

Biberiye kullanımına aralıksız olarak 1 hafta devam edilmesi, bir haftalık sürenin ardından ise ara verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Eğer biberiye uzun süreli ve fazla bir şekilde kullanılırsa mide sorunlarına yol açabilir.

Fazla kullanımı kadınlarda gebelikte düşüş yaşamalarına yol açabilir. Erkeklerde ise sperm kalitesinin düşmesine yol açabilir.

Nane gibi bitkilere alerji hassasiyeti olan kişilerin biberiye tüketiminden de uzak durması önerilir.

Kronik hastalıkları olan kişilerin biberiye tüketmeden önce doktorlarına başvurmaları gerekir.

Biberiyenin böbreklere faydaları da kişiler için önemlidir. Böbrek ve mesanede gerçekleşen kumları kolaylıkla atmaya yardımcı olur.

Biberiyenin Cilde Faydaları

Biberiye kullanımı cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olduğu için yaşlanmaya karşı mücadele eder.

Cilt lekeleri ile mücadele ederek azaltmayı sağlar.

Cildi yatıştırmayı sağlar.

Cildin sıkılaşmasını sağlar.

Biberiyede antiseptik ve antimikrobiyal içerik oranı yüksek olduğu için sivilcelere ve aknelere karşı savaşır. Gözenekleri sıkılaştırır, sivilceleri kurutur ve yenilerinin çıkmasını engeller.

Kuru cilde sahip olan kişilerin kullanması önerilir.

Kan dolaşımının artmasını sağlar.

Cilt tonundaki eşitsizlikleri dengeler.

Biberiye Çayının Faydaları

Biberiye çayı kişiler için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Doğru ve düzenli kullanılırsa mide sorunlarına, gaz ve şişkinliklere iyi gelir. Bağırsakları hastalıklara neden olan bakterilerden temizlemeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan karnosik asit ile bağırsaklardaki mikroflorayı dengelerken iyi bakterileri de destekler.

Biberiye Otunu Kimler Kullanmalı?

Biberiye otu şifalı bitkiler arasında yer alır. İdrar söktürücü özelliği, bağırsak ve bağışıklık dostu olduğu için herkes tarafından kullanılabilir. Ancak nane hassasiyeti ve kronik hastalıkları olan kişiler kullanımı tercih etmemelidir. Aynı zamanda kanamalı hastalıkları olan kişiler de biberiye tüketiminden uzak durmalıdır.