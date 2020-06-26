Bıçaklı gasp zanlısı tutuklandı - GAZİANTEP

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gasp Büro Amirliği ekipleri, Tekstilkent Mahallesi'nde bıçak tehdidiyle darbettiği kişinin cep telefonu gasbeden zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde gasp anı yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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