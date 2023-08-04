Bıçaklı kavgada bir çocuk öldü!

İzmir'de olay, Ödemiş ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında Ulus Meydanı'nda meydana geldi. K.E. (16) ile Furkan Topan (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

ELİNDEKİ BIÇAĞI ALDI

Hayatını kaybeden Furkan Topan.

DHA'da yer alan habere göre kavgada Topan, yanındaki bıçakla K.E.'yi yaraladı. K.E.'nin ağabeyi İ.E. (17) de olaya müdahale edip, Topan'ın elindeki bıçağı aldı.

BACAĞINDAN YARALADI, YERE YIĞILDI

Ardından da Topan'ı aynı bıçakla bacağından yaraladı. Kendisini bıçaklayan İ.E. ile tartışarak Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı.

KANAMAYI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Topan'ın yardımına çevredekiler koşup, bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Furkan Topan, ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Topan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kolundan yaralanan K.E. ise Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından şüpheli İ.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.