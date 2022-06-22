Biden, Çin lideri Şi ile gümrük vergilerini görüşecek 0:00 / 0:00

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Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas." ifadesini kullandı.

Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.

Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik." dedi.

KOLOMBİYA'DA SEÇİMİN GALİBİ PETRO'YU ARADI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Petro'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Biden'ın, seçim zaferinden dolayı Petro'yu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Francia Marquez'i tebrik ettiği aktarılan açıklamada, "özgür ve adil" seçimlerden dolayı Kolombiya halkına tebriklerini ve ABD'nin Kolombiya'ya desteğini yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın Petro ile iklim değişikliği, sağlık güvenliği ve 2016'daki barış anlaşmasının uygulanması noktasında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ilettiğine işaret edilerek, görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.