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ABD Başkanı Biden'dan Trump'a Kongre baskınındaki tavrı nedeniyle "cesaretsiz" eleştirisi

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak'ta Kongre baskını yaşanırken sessiz kalan dönemin ABD Başkanı Trump'ı "cesaretsiz" davranmakla eleştirdi.

Biden'dan Trump'a
Biden'dan Trump'a "cesaretsiz" eleştirisi
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AA

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında saatlerce sessiz kalmasından dolayı "cesaretsiz davranmak" ile eleştirdi.

Kovid-19 nedeniyle Beyaz Saray'da karantinada olan Biden, Siyahi Güvenlik Güçleri Yöneticileri Ulusal Kuruluşunun etkinliğine video mesaj gönderdi.

Mesajında, siyahi polislerin ve güvenlik güçlerinin topluma katkılarını öven Biden, artan silahlanma nedeniyle polislerin görevlerinin de günden güne zorlaştığını belirtti ve bu konudaki tavırlarından dolayı Cumhuriyetçileri eleştirdi.

Biden, Kongre baskınında görev alan güvenlik güçlerine de teşekkür ederek, "Her gün hayatlarımızı güvenlik güçlerine emanet ediyoruz. 6 Ocak'ta da demokrasimizi onlara teslim ettik." ifadelerini kullandı.

"HEM İSYAN YANLISI HEM DEMOKRASİ YANLISI OLAMAZSINIZ"

Kongre polisi, Washington DC polisi ve diğer güvenlik güçlerinin baskın günü tüm güçleriyle protestocuları geri püskürttüğünü vurgulayan Biden, "3 saat boyunca, yenilgiye uğrayan eski ABD Başkanı (Trump), Oval Ofis'in yanındaki yemek odasında rahat rahat oturarak tüm olanları izledi. O bunları yaparken cesur güvenlik güçleri, 3 saat boyunca Orta Çağ cehennemiyle mücadele ediyordu." dedi.

Biden, konuşmasında "Trump, eyleme geçme cesaretinden yoksundu. Hem polis yanlısı hem isyan yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem demokrasi yanlısı olamazsınız. Hem isyan yanlısı hem Amerika yanlısı olamazsınız." diye konuştu.

TRUMP, KONGRE BASKININI TELEVİZYONDAN İZLEMİŞ

6 Ocak Soruşturma Komitesi, Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 187 dakikayı mercek altına almıştı.

Komite, Kongre baskınının olduğu esnada dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 2,5 saat boyunca yemek odasında Fox News izlediğini duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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