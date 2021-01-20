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HaberlerDünya
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Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, yeni yönetime başarılar diledi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınlanan bir veda konuşmasında, ABD halkını, Başkan seçilen Demokrat Partili Joe Biden'ın yeni yönetimi için dua etmeye çağırdı, ancak Demokrat halefini ismen kabul etmeyi reddetti. Trump ayrıca "Başlattığımız hareket daha yeni başlıyor" diyerek "Buraya yapmaya geldiğimiz şeyi ve çok daha fazlasını yaptık" ifadelerini kullandı.

Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, yeni yönetime başarılar diledi
HABERTURK.COM

Beyaz Saray tarafından, Başkan Trump'ın konuşması kaydettiği videodan bölümler planlanandan önce yayınlandı. Cumhuriyetçi başkan videoda yaptığı açıklamada, "Bu hafta, yeni bir yönetim başlatıyor ve Amerika'yı güvenli ve müreffeh bir hale getirmedeki başarısı için dua ediyoruz. En iyi dileklerimizi iletiyoruz ve onların da şansa sahip olmasını istiyoruz." dedi.

Trump videoda, destekçilerinin Kongre binasını basmasını "Tüm Amerikalıların Kongre Binası'na yapılan saldırıdan dehşete düştü. Siyasi şiddet Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye saldırıdır. Asla hoş görülemeyecektir" sözleriyle değerlendirdi.

Trump, yaptığı açıklamada "Çetin savaşları, en çetin kavgaları, en zor seçimleri göğüsledim; çünkü beni bunun için seçtiniz" diyerek "İttifaklarımızı yeniden canlandırdık ve dünya uluslarını, Çin'e karşı koymaları için daha önce görülmemiş bir biçimde bir araya getirdik" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DA TARİHİ BARIŞLARA İMZA ATTIK"

"Cesur diplomasimiz ve ilkeli gerçekçiliğimizin bir sonucu olarak, Orta Doğu'da bir dizi tarihi barış anlaşmasına ulaştık" vurgusunu yapan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, yeni bir Orta Doğu'nun şafağı ve askerlerimizi eve getiriyoruz. Özellikle on yıllar sonra yeni savaşlar başlatmayan ilk başkan olmaktan gurur duyuyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi, çarşamba günü öğle saatlerinde iktidarı yeni bir yönetime devretmeye hazırlanırken, başlattığımız hareketin sadece başlangıç olduğunu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AŞI ÇALIŞMALARI TIBBİ MUCİZE"

Trump, Kovid-19 sürecinde ABD'nin iyi iş çıkardığını ifade ederek, aşı çalışmalarını da "tıbbi mucize" olarak nitelendirdi.

Bir başkan olarak her zaman ABD'nin çıkarlarının kendisinin önceliği olduğunu belirten Trump, "Şu zamana kadar hiç en kolay yolun peşinde olmadım, aslına bakarsanız bu en zor olanıydı. En az eleştirileceğimiz yolları da seçmedim. Çok çetin savaşlar verdim, çok zor seçimler yaptım, çünkü siz beni bunun için seçmiştiniz." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkede ifade özgürlüğünün de önemli köşe taşlarından biri olduğunun altını çizerek, "Kim olduğumuzu ve buraya nasıl geldiğimizi unutursak, işte ancak o zaman siyasi sansüre ve insanları kara listeye almaya izin verebiliriz. Bu akla dahi getirilemez. Özgür ve açık bir tartışma ortamını ortadan kaldırmak, temel değerlerimize ve geleneklerimize aykırıdır." görüşünü paylaştı.

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