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BiGG'ndan Programı'ndan girişimciye 200 bin TL hibe desteği

TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı’nın uygulayıcı kuruluşlarından Türk Ekonomi Bankası (TEB),TİM-TEB Girişim Evi programları ile 200 bin TL hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin BiGG Programı’na başvurularını kabul etmeye devam ettiğini duyurdu. Programa katılmak isteyen girişimcilerin 31 Mayıs tarihine kadar başvuruda bulunabileceği bildirildi

BiGG'ndan Programı'ndan girişimciye 200 bin TL hibe desteği
HABERTURK.COM

2015’ten bu yana TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında TİM-TEB Girişim Evleri ile hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin yanında olan Türk Ekonomi Bankası (TEB),programın yeni döneminde de teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin çeşitli desteklerle 200 bin TL hibeden yararlanmalarını sağlayacağını açıkladı.

TÜBİTAK BiGG Programı kapsamında hibe desteğinden yar2arlanmak isteyen girişimcilerin, ülke genelinde yedi ilde faaliyet gösteren girişim hızlandırma merkezleri TİM-TEB Girişim Evleri’nden bilgi alabilecekleri aktarıldı. Programa başvuruların ise 31 Mayıs’a kadar yapılabileceği öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre, TEB bugüne kadar 78 ilden 4 bin 500’ün üzerinde BiGG başvurusu topladı ve 89 girişimcinin 14.8 milyon TL hibe almasında köprü rol oynadı. TEB’in desteklediği girişimcilerin toplam cirosu ise 23 milyon TL’ye ulaştı.

Hibeden yararlanmak isteyen girişimcilerin daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması koşulu aranıyor.

TEB, ülkenin dört bir yanında projelerini gerçekleştirmek isteyen parlak fikirli girişimcilere yedi ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile destek veriyor. TİM-TEB Girişim Evleri’nde, özellikle TÜBİTAK BiGG Programı’na başvuran girişimcilerin kabul edildiği Step Up programı ile danışmanlık, teknik mentorluk, ofis desteği, yatırımcılarla buluşma gibi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, projenin yatırımcılara sunulmasından müşteri bulunmasına kadar her aşamada destek veriliyor.

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