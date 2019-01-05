Bilal Doğan kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adaylığı için Bilal Doğan'ın ismi açıklandı. Peki, Bilal Doğan kimdir? İşte, Bilal Doğan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

BİLAL DOĞAN KİMDİR?

1958 yılında Adıyaman'da doğdu. İlkokulu Adana'da, ortaokulu Malatya'da, lise öğrenimini ise Ankara Maliye Bakanlığı Maliye Meslek Okulu'nda tamamladı. Ege Üniversitesi Maliye Muhasebe Yüksek Okulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü doktora eğitimine devam ediyor.

1999-200 yılları arasında Anavatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, 200-2001 yılları arasında Anavatan Partisi MKYK üyeliği yaptı. 2004 yılında AK Parti Konak Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2007 yılında AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya İl Başkan Yardımcısı görevini yaptı.

Son yerel seçimlerde Konak Belediye Meclis Üyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014 Mart ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili oldu. 18 yıl Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişi olarak görev yaptı. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Belgesi ile Bağımsız Vergi Denetçisi belgesi sahibidir. Odak Döviz ve Kıymetli Madenler Anonim Şirketi ortağı ve genel müdürüdür. İstanbul Altın rafinerisi kurucu ortağıdır.

Evli olan Bilal Doğan 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir..

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