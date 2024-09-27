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        Bakan Işıkhan: AK Parti, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olmadı (2)

        İŞİNSANLARIYLA BULUŞTUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:35
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        Bakan Işıkhan: AK Parti, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti olmadı (2)
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        İŞİNSANLARIYLA BULUŞTU

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Bozüyük Ticaret Sanayi Odası’ndaki programa Bakan Işıkhan’ın yanı sıra Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik ve iş insanları katıldı. Programda konuşan Bakan Işıkhan, tam bağımsız kalkınma sürecinin sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemi olduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak iş verenlerin yüklerini azaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Işıkhan, "Önümüzdeki dönem yine iş verenlerimizi istihdam artışı noktasında desteklemeye devam edeceğimiz bir dönem olacak. Savaşların ve çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyada, üstelik yüzyılın felaketi diye adlandırdığımız Kahramanmaraş depremlerine rağmen geçtiğimiz yıl yüzde 5,1 büyümeyi başardık. Bununla birlikte istihdam yaratan büyüme için gerekli tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

        'OECD ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİ OLDUK'

        İstihdam oranında rekor üstüne rekor kırıldığını ve bu alandaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini anlatan Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32 milyon 712 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekli hanelerde. Biliyorsunuz orta vadeli planda 2024 yılsonu işsizlik oranı hedefimiz yüzde 9,3 ve bu hedefimizi yakalamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. 2007 ile 2023 yılları arasında kadınlarımızın işgücüne katılım oranını tam 12,7 puan artırarak OECD ülkeleri arasında birinci olduk. Aynı dönemde kadınların istihdam oranını da 10,3 puan artırdık ve bu alanda da dördüncü durumdayız. Ayrıca biliyorsunuz yılbaşında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin katılımıyla ‘İş-Pozitif’ adlı yeni projemizin duyurusunu yapmıştık. İş Pozitif, özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusundaki sorunların çözümüne katkı sağlayacak, iş arayanın da iş verenin de bağlantısını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir iş birliği platformudur. 12’nci kalkınma planında 2028 yılında yüzde 40,1 olarak hedeflediğimiz kadın işgücüne katılma oranına ulaşmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" diye konuştu.

        Toplantının ardından programlar ve ziyaretlerini tamamlayan Bakan Işıkhan, kentten ayrıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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