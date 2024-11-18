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        Taksi ile otomobil çarpıştı; Yeliz öğretmen ile 3 yaşındaki kızı öldü

        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada öğretmen Yeliz Efe (30) ile kızı Ela Efe (3) hayatını kaybetti, eşi Raşit Efe (33) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:20
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        Taksi ile otomobil çarpıştı; Yeliz öğretmen ile 3 yaşındaki kızı öldü
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        BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada öğretmen Yeliz Efe (30) ile kızı Ela Efe (3) hayatını kaybetti, eşi Raşit Efe (33) ağır yaralandı.

        Kaza, dün İnegöl-Bozüyük kara yolu Muratdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kemak K.'nin (61) kullandığı taksi ile Raşit Efe idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Raşit Efe, eşi Yeliz Efe ve kızları Ela Efe araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Raşit ve Yeliz Efe çifti ile kızları, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe, kurtarılamadı.

        Bursa'da özel bir okulda kimya öğretmeni olan Yeliz Efe ile kızı Ela Efe'nin cenazeleri Eskişehir'de toprağa verilecek.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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