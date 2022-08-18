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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'in Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor

AA

Bilecik'in Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kavun hasadına başlayan üreticiler verimli bir sezon geçiriyor.

Bilecik'te kavun üretimi ağırlıklı olarak Osmaneli'nde yapılıyor. Sakarya Havzası'nda yer alan ilçenin Medetli köyünde yetiştirilen kavunlar İstanbul başta olmak üzere çevre illere satılıyor.

Köye gelen tüccarlar, çiftçilerden tonlarca "Medetli kavunu" alarak satış noktalarına ulaştırıyor.

Bilecik merkez, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde 6 bin 400 dekar alanda geçen yıl 17 bin ton olan toplam kavun rekoltesinin bu sene 20 bin tona yükselmesi bekleniyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, bölgede 4 çeşit kavun ekildiğini söyledi.

Piyasada en çok tutulanın, Medetli üreticilerinin ektiği "Konak" çeşidi olduğunu belirten Ünver, "Medetli köyünde üreticiler yıllardır kavun ekiyor. Bu sene kavun hasadından memnunlar. Kavunun lezzeti önce üreticinin bilinçli olmasından geliyor. Toprak ve hava şartları da önemli." dedi.

Üreticilerden Abdullah Bahar ise bu sene iyi bir üretim sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Sakarya Nehri'ne yakınlığından dolayı verimli topraklara sahip olduklarını anlatan Bahar, "Marmara Bölgesi'nde de pazara yakın bir noktadayız. Ürünlerimiz kalitelidir. Bu işi artık iyi öğrendik." diye konuştu.

Bahar, hasat edilen kavunun birçok noktada tüketiciyle buluşturulduğunu, İstanbul'un yanı sıra Kütahya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak gibi çevre illerde satışının yapıldığını aktardı.

- Hasat bir ay daha devam edecek

Mahsule sevgiyle davranınca tadının da bereketinin de olduğunu dile getiren Bahar, şunları kaydetti:

"Bu sezon, son 20 senedir geçirdiğim en güzel sezon. Allah bereket versin. 35 senedir bu işin içindeyim. Çok memnunuz. Biz kavunu yetiştiriyoruz, kalitesine göre fiyat belirleniyor. Küçük yetiştiren ona göre fiyata satıyor. Kaliteli yetiştiren, verdiği gübreye, bakıma göre haliyle fiyatı da daha iyi oluyor.

Her sabah erkenden iş başı yaparız. Saat 06.00'da kalkarız. İşçisi olan işçisini alır. İşçisi olmayan kendi ailesiyle gelerek kesime başlar. Yığınlar haline getirip sonra tek tek römorka yükleriz. Medetli köyümüzde pazarımız var. Kantarımız var, oraya götürürüz. Küçük bir hal olarak düşünün. Pazarcı oraya gelir. Hangi malı beğenirse mal sahibini bulur. Pazarlıkla anlaşırlar. Pazarcı kavunu alır. Nereye götürmek isterse alıp götürür."

Abdullah Bahar, bu ay başında başlayan hasadın eylül ortalarına kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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