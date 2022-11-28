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Bilecik'te hayırsever avukatın oğlu adına yaptırdığı ana sınıfının açılışı yapıldı

AA

Bilecik'te hayırsever avukatın oğlu adına yaptırdığı ana sınıfının açılışı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde avukat Sema Arıkan'ın, genç yaşta vefat eden oğlu adına yaptırdığı ana sınıfının açılışı yapıldı.

Arıkan, geçen temmuz ayında 22 yaşında hayatını kaybeden oğlu Emre Mete adına ana sınıfı yaptırmaya karar verdi.

Balaban İlkokulunda oluşturulan ana sınıfının açılış programına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkan Vekili Mustafa Çakıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Bilecik Türkiye Kadınlar Birliği üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Kaymakam Ünal, okul öncesi eğitimin çocukların gelişim süreci açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Öz güvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolunun okul öncesi eğitimden geçtiğini ifade eden Ünal, "Yarın buradan doktorlar çıkacak, mühendisler çıkacak. Bunlar ülkemiz adına gurur verici şeyler." dedi.

Semra Arıkan ise yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz temmuz ayında genç yaşta ani ölümü ile bizleri ve sevenlerini yasa boğan oğlum Emre Mete'nin adına bu ana sınıfını yaptırarak eğitim ve öğretime destek olmak istedik." diye konuştu.

Arıkan, oğlunun isminin yaşatılmasına olanak sağlayan ilgililere teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

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