"Bilecik'e Değer Katanlar" etkinliği düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi işbirliğinde "Bilecik'e Değer Katanlar" adlı buluşma gerçekleştirildi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Kentlerde Yaşam Günü" kapsamındaki programda, geçmişten bu yana Bilecik'te hizmetlerde bulunmuş, görev yapmış isimlerin hayat hikayeleri okundu ve çalışmaları anlatıldı.
Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, yaptığı konuşmada, anlamlı bir program hazırladıklarını ifade ederek, kente geçmiş yıllarda ve şimdi değer katan, hizmet eden isimleri hatırlamak ve anmak istediklerini söyledi.
Eski Bilecik Valisi merhum Refik Arslan Öztürk'ün kardeşi gazeteci yazar Saygı Öztürk ise abisinin vali olarak hizmet ettiği şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Program, Bilecik'in ilk Belediye Başkanı Ali Dedeoğlu ile daha sonraki dönemde başkanlık yapan Necati Önen ve eski Vali Refik Arslan Öztürk anısına yakınlarına, ayrıca milli atlet Mehmet Terzi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kurucu Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, eski Belediye Başkanlarından İsmail Atak, çömlek ustası Salim Yaşar, şair ve besteci Salih Korkmaz ile eko turizm girişimcisi Bedriye Berber Engin'e plaket takdim edildi.