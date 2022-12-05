Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 102'inci yıl dönümü kutlandı

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BİLECİK (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 102'inci yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sahnelendi.



Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisiyle başladı.



Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından 102 yıl önce Atatürk'ün Bilecik Garı'na geldiği an ve görüşme canlandırıldığı programda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, ''Milli Mücadele'de Bir Dönüm Noktası: Bilecik'' konulu konferans verdi.



Bundan 102 yıl önce cumhuriyetin temellerinin atıldığı, tarihin önemli sayfalarına, adını altın harflerle yazdıran bir günü, tam da gerçekleştiği zamanda yeniden bulunduğu Bilecik tren istasyonunda aynı duygu ve inançla yaşıyor ve yaşattıklarını ifade eden Bircan, her zaman devletine ve milletine bağlı olan Bilecik halkının, Mustafa Kemal'in bağımsızlık fikrine ve milletin kurtuluşu için başlatılan milli mücadeleye büyük destek verdiğini anlattı.



Programa, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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