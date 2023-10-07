Osmaneli'de yakalanan hızar motoru hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bire evden hızar motoru çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Balçıkhisar köyünde hızar motoru çalındığı ihbarı alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme Timi, araştırma ve takipleri sonucunda olay yerinde elde edilen delillerden yola çıkarak yaptıkları kriminal incelemede şüphelinin R.A. olduğunu tespit etti.

Üst aramasında uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca, R.A'nın ifadesi doğrultusunda motoru sattığı F.T. hakkında hırsızlık malını satın almak suçundan soruşturma başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.