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        Osmaneli'nde köpeğe çarpıp ölümüne neden olan sürücüye para cezası verildi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir köpeğine çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:24
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        Osmaneli'nde köpeğe çarpıp ölümüne neden olan sürücüye para cezası verildi
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir köpeğine çarpıp ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri, Camikebir Mahallesi Yeni TOKİ Konutları mevkisi yakınında bir sürücünün, köpeğe otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti.

        Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücünün A.Ç. olduğunu belirledi.

        A.Ç'ye, olayın ardından köpeği veterinere götürmeyip kaçtığı gerekçesiyle 4 bin 554 lira ceza uygulandığı bildirildi.​​​​​​​

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