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        Sonbaharda yaprakları sararan ağaçların arasında kalan Çalkara Şelalesi dronla görüntülendi

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Çalkara Şelalesi, sonbaharda çevresindeki ağaçların sararan yapraklarının oluşturduğu renk tonlarıyla bütünleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:49 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:02
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        Sonbaharda yaprakları sararan ağaçların arasında kalan Çalkara Şelalesi dronla görüntülendi
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Çalkara Şelalesi, sonbaharda çevresindeki ağaçların sararan yapraklarının oluşturduğu renk tonlarıyla bütünleşti.

        Sündiken Dağları'nın yamaçlarında 520 metre rakımdan vadi tabanına dökülen şelalenin suyu, irili ufaklı şelaleler sistemine dönüşerek kademeli olarak Sakarya Nehri'ne akıyor.

        Bilecik'e 56, İnhisar'a 7,5 kilometre uzaklıkta yer alan şelalenin ziyaretçileri, araçlarını park edip patikada birkaç kilometre yürüyerek ulaşabiliyor.

        Yaprakları sararan meyve ağaçlarının arasında sonbahara veda etmeye hazırlanan doğal güzelliklere sahip şelale, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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