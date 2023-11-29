Sonbaharda yaprakları sararan ağaçların arasında kalan Çalkara Şelalesi dronla görüntülendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bulunan Çalkara Şelalesi, sonbaharda çevresindeki ağaçların sararan yapraklarının oluşturduğu renk tonlarıyla bütünleşti.

Sündiken Dağları'nın yamaçlarında 520 metre rakımdan vadi tabanına dökülen şelalenin suyu, irili ufaklı şelaleler sistemine dönüşerek kademeli olarak Sakarya Nehri'ne akıyor.

Bilecik'e 56, İnhisar'a 7,5 kilometre uzaklıkta yer alan şelalenin ziyaretçileri, araçlarını park edip patikada birkaç kilometre yürüyerek ulaşabiliyor.

Yaprakları sararan meyve ağaçlarının arasında sonbahara veda etmeye hazırlanan doğal güzelliklere sahip şelale, dronla görüntülendi.

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